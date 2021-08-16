Путин поручил продлить срок действия ТОРов в моногородах Кузбасса до 2030 года

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил продлить срок функционирования территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах Кузбасса до 2030 года. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение до конца 2021 года в законодательство РФ изменений, предусматривающих продление (с учетом ранее данных поручений) срока существования территорий опережающего социально-экономического развития в монопрофильных муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса до 2030 года, а также продление для резидентов этих территорий налоговых льгот в виде права на уплату пониженной ставки страховых взносов до 2024 года", - говорится в одном из поручений по итогам совещания с членами правительства 7 июля.

Кроме того, компаниям, работающим в моногородах, должна быть предоставлена возможность сохранить статус резидента ТОР даже в случае, "если численность работников таких организаций в результате реализации нового инвестиционного проекта <…> превысила 20% среднесписочной численности работников всех организаций этого муниципального образования", указано в документе.