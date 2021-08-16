Путин поручил проработать соглашения по объемам вывоза угля в восточном направлении

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину России вместе с Госдумой внести до конца года изменения, предусматривающие возможность заключения соглашений между РЖД и угледобывающими организациями по объемам вывоза угля в восточном направлении. Об этом говорится в списке поручений, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение до конца 2021 года в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возможность заключения (с учетом подходов, согласованных с крупнейшими угледобывающими организациями) между открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и угледобывающими организациями на срок до трех лет соглашений, которыми определяются объемы вывоза угля железнодорожным транспортом в восточном направлении и устанавливается ответственность сторон таких соглашений", - говорится в списке поручений.

Срок исполнения поручения установлен до 31 декабря, ответственными лицами назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.