Себестоимость добычи нефти в России во II квартале выросла в 2,2 раза

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Себестоимость добычи нефти в России в апреле - июне 2021 года выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 9,246 тыс. до 20,379 тыс. рублей за тонну. Добыча во II квартале 2021 года оказалась самой затратной для России как минимум за последние 10 лет, следует из данных Росстата

В целом за первое полугодие себестоимость добычи в РФ выросла в 1,7 раза - с 11,203 тыс. до 19,147 тыс. рублей за тонну.

Из статистики следует, что себестоимость добычи нефти в России резко начала расти с 2017 года. Минэнерго неоднократно заявляло о том, что качество запасов в стране постепенно падает и добыча на новых месторождения становится дороже.

При этом, по данным Росстата, в России произошло падение себестоимости добычи во II квартале 2020 года, что совпадает с периодом наибольших объемов сокращения добычи из-за сделки ОПЕК+ и из-за падения спроса по всему миру. Компании в этот период сокращали издержки и переставали добывать нефть на менее рентабельных месторождениях.