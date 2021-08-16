Города - участники проекта "Чистый воздух" получат приоритет в социальной газификации

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Двенадцать городов, которые входят в проект "Чистый воздух", могут получить приоритетный доступ к бесплатному подключению домовладений к газу. Соответствующее поручение дал "Газпрому" и Минэнерго президент России Владимир Путин.

"Минэнерго России совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" с учетом ранее данного поручения о подводке газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах обеспечить в приоритетном порядке газификацию домохозяйств, расположенных в городах - участниках федерального проекта "Чистый воздух", - говорится в тексте поручения.

Доклад о выполненной работе Минэнерго и "Газпром" должны предоставить до 1 октября 2021 года.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов ранее говорил, что при проведении социальной газификации "Газпрому" необходимо отдать приоритет домам, расположенным в 12 городах федерального проекта "Чистый воздух", в том числе в Новокузнецке, Братске, Нижнем Тагиле, Омске. По его словам, подобное поручение может коснуться 32 тыс. домов и 450 км внутригородских или внутрипоселковых сетей.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые сети, расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 кубометров в час. В рамках этого поручения газопровод от внутригородской или внутрипоселковой сети до земельного участка будет построен бесплатно.

О проекте "Чистый воздух"

Целью федерального проекта "Чистый воздух" (нацпроект "Экология") является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение на не менее 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах

В настоящий момент в федеральный проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров России: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.