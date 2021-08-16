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Чувашское предприятие получит льготный заем в 5 млн рублей на модернизацию производства

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 6,8 млн рублей

ТАСС, 16 августа. Экспертный совет Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашии одобрил предоставление займа ООО "НПФ "Металлика" в размере 5 млн рублей под 3% годовых. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"Предприятие получит заем в 5 млн рублей по программе "Обновление" под 3% годовых. Общая сумма инвестиций в проект - 6,8 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

На эти средства предприятие планирует приобрести металлообрабатывающее оборудование и технологическую оснастку, а также расширить номенклатуру выпускаемой продукции. Выпуск новых наименований начнется уже в ноябре этого года. В рамках реализации инвестиционного проекта предприятие планирует организовать изготовление деталей особой сложности для АО "Чувашторгтехника" и ООО "Торговая механика".

ООО "НПФ "Металлика" специализируется на изготовлении и обработке металлоизделий и координатно-расточных работах. Предприятие участвует в опытно-экспериментальных работах по освоению новой продукции с предприятиями-заказчиками, а также изготавливает специальную оснастку и сложные экспериментальные приспособления под заказ.

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