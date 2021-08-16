В Вологодской области увеличат финансирование АПК на 280 млн

ВОЛОГДА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Вологодской области увеличит объем государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли на 280 млн рублей - до 2,7 млрд рублей. Это необходимо из-за засушливого лета, снижения урожайности сельскохозяйственных культур и роста цен на корма для животных, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Правительство Вологодской области и я лично поддерживаем инициативу партии "Единая Россия" по увеличению мер господдержки нашим сельхозпроизводителям, принимаем следующее решение: предусмотреть увеличение базовой ставки на производство молока с третьего квартала этого года <…>. Департаменту финансов предусмотреть дополнительное финансирование в размере порядка 280 млн рублей при подготовке поправок в бюджет на очередной сессии Законодательного собрания Вологодской области. С учетом этих средств рекордный объем финансирования сельского хозяйства будет еще увеличен - до 2,7 млрд рублей", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Как сообщил на совещании спикер областного парламента, руководитель фракции единороссов и регионального отделения партии Андрей Луценко, предложения аграриев были выработаны на недавнем заседании. До этого руководители сельхозпредприятий неоднократно обращались в партию с просьбами о помощи из-за засушливого лета, снижения урожайности сельхозкультур, недостаточно заготовленного объема кормов и увеличения цен на них в соседних регионах. Все это увеличивает себестоимость производства молока, мяса и другой сельхозпродукции.

"Предложения наших аграриев: необходимо предусмотреть увеличение базовой ставки на производство молока с третьего квартала этого года до 2,69 рубля на кг. Второе: увеличить в 2021 году выделение средств на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов агропромышленного комплекса на 72,2 млн рублей. Третье - увеличить финансирование на возмещение части затрат на приобретение техники, машин и оборудования на чуть более 200 млн рублей. Четвертое: при формировании бюджета на 2022 год рассмотреть возможность господдержки производства овощей открытого и закрытого грунта", - сказал Луценко и попросил поддержать предложения аграриев.

По мнению руководителя региона, благодаря дополнительной помощи продовольственная безопасность в регионе будет обеспечена. С учетом программы комплексного развития сельских территорий в этом году объем поддержки сельхозпредприятий и сельскохозяйственных территорий превысит в области 3,5 млрд рублей. В прошлом году на поддержку АПК в регионе выделялась рекордная сумма в 2,3 млрд рублей, напомнил Кувшинников.