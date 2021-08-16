"Россети" начали применять беспилотники на электросетях Ленобласти

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" начала применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на линиях электропередачи в Ленинградской области, говорится в сообщении компании.

"На первом этапе в "Россети Ленэнерго" беспилотные летальные аппараты (БПЛА) будут задействованы на воздушных линиях электропередачи наиболее массового класса напряжения - 6-10 кВ - при проведении аварийно-восстановительных работ", - уточнили в компании.

Отмечается, что использование беспилотников позволит оперативно проводить обследования ЛЭП на предмет возможных рисков, в частности в период неблагоприятных погодных условий, а также определять места повреждений, проводить их оценку и передавать необходимую информацию диспетчерским службам.

В "Россетях" добавили, что использование БПЛА актуально в труднодоступной, болотистой местности и густых лесах, где доступ наземной техники может быть затруднен. "Аппараты уже используются в группе "Россети" при технарушениях, для оценки состояния охранных зон и отдельных элементов ЛЭП, контроля за расчисткой и расширением просек, состояния провода, а также построения 3D-моделей инфраструктуры", - напомнили там.

В настоящее время компания использует летательные аппараты самолетного и роторного типов, способные подниматься на высоту до 80 м и дальностью полета около 60 км.

Наряду с этим, на базе компании "Россети Ленэнерго" запущена образовательная платформа по подготовке операторов управления БПЛА.

В компании подчеркнули, что внедрение беспилотных аппаратов является частью программы "Цифровая трансформация - 2030", а расширение сфер их применения направлено на увеличение скорости обслуживания и эффективности эксплуатации воздушных линий. Более того, мониторинг ЛЭП с помощью таких аппаратов является одним из направлений сотрудничества в рамках диверсификации и расширения компетенций ОПК.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.