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Пандемия COVID-19

Титов: порядка 30% заведений общепита закрылось в Петербурге с начала пандемии

Данные приведены с конца марта 2020 года по август 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Около 30% заведений общественного питания в Санкт-Петербурге закрылось с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщил в понедельник журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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"По нашим оценкам, приблизительно на 30% [число предприятий] общепита сократилось за это время в Петербурге", - сказал он, говоря о периоде с конца марта 2020 года по август текущего года.

Титов добавил, что в Санкт-Петербурге сейчас "сохраняются определенные ограничения, но не кардинального свойства". "Бизнес работает, значит, он жив", - добавил Титов.

Ресторанная сфера относится к числу наиболее пострадавших из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. Он посещает промышленные предприятия и встречается с региональным бизнес-сообществом.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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