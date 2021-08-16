Чистая прибыль Промсвязьбанка за I полугодие по МСФО выросла в три раза

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по международным стандартам финотчетности (МСФО) за первое полугодие 2021 года составила 24,3 млрд рублей, что выше показателя за аналогичный период прошлого года в 3,3 раза, сообщила кредитная организация.

"В первом полугодии ПСБ трехкратно увеличил прибыль, обеспечив возврат на капитал почти в 19%. Банк продолжил высокими темпами наращивать объемы бизнеса и основные доходы. Активы увеличились на 15% с начала года и на 43% - за последние 12 месяцев. Прирост чистых процентных и чистых комиссионных доходов год к году составил 36% и 69% соответственно, что обеспечено активным кредитованием компаний и населения и развитием транзакционного бизнеса. Такие результаты подтверждают эффективность бизнес-модели банка и создают устойчивую основу для дальнейшего роста", - приводятся в пресс-релизе слова главного финансового директора ПСБ Татьяны Наумлинской.

Финансовые показатели

Чистый процентный доход ПСБ в отчетном периоде вырос на 36% год к году, до 43,8 млрд рублей. Процентные доходы составили 86,9 млрд рублей, увеличившись на 13% в годовом выражении, а процентные расходы снизились на 3%, до 43,2 млрд рублей.

Чистая процентная маржа сохранилась уровне первого полугодия 2020 года, составив 2,8%.

Чистый комиссионный доход увеличился до 16,4 млрд рублей, прирост составил 69%. В качестве драйверов банк указывает банковское страхование с ростом более чем в 3,5 раза, комиссии за расчетно-кассовое обслуживание, которые увеличились на 27%, а также документарные операции с приростом на 31%.

Существенным ростом объемов бизнеса, как отмечается в релизе, обусловлен рост операционного дохода на 40% год к году, до 60,5 млрд рублей. Произошло снижение на 3 п. п. соотношения операционных расходов к операционному доходу: до 46%.

Общая сумма расходов на резервы сократилась на 66%, до 4,4 млрд рублей. Соотношение расходов на резервы к средним активам составило 0,3% по итогам первого полугодия 2021 года, в то время как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 1,2%.

Активы банка с начала года выросли на 15% и, по состоянию на 1 июля 2021 года, составили 3,2 трлн рублей (2020 год: 2,8 трлн рублей).

В отчетном периоде портфель ценных бумаг увеличился на 16%, до 903 млрд рублей (2020 год - 779 млрд рублей). Доля ценных бумаг на балансе банка составила 29% (2020 г. - 28%). В портфеле доля государственных ценных бумаг, по состоянию на 1 июля 2021 года, составила 88% (2020 год - 84%).

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, прибавил 16% с начала года и, по состоянию на 1 июля 2021 года составил 1 669 млрд рублей.

В отчетном периоде отмечен рост средств на счетах клиентов на 15%, до 2 480 млрд рублей. "Приток средств на счета до востребования опережал темпы роста срочного привлечения, в результате чего доля текущих счетов и депозитов до востребования в средствах клиентов увеличилась с начала года с 41% до 45% на 1 июля 2021 г.", - говорится в документе.

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 1 июля текущего года увеличился на 8% за счет полученной за отчетный период прибыли и составил 328 млрд рублей (2020 год - 305 млрд рублей). Капитал 1-го уровня по Базель III увеличился на 51 млрд рублей, до 296 млрд рублей. Этот рост, согласно сообщению, произошел за счет полученной в отчетном периоде прибыли, а также перевода в статус бессрочного субординированного депозита Роскосмосбанка, который был получен от ГК "Роскосмос" в рамках реализации плана финансового оздоровления.

На 1 июля 2021 года коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО составил 15%, коэффициент достаточности основного капитала - 13,5% и базового капитала -12,3%, при минимальных требованиях 8%, 6% и 4,5% соответственно.