МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россияне стали меньше экономить на продуктах, отдыхе и развлечениях в II квартале. Такие данные представил "Сбер" в выпуске очередного "индекса Иванова", отражающего динамику и структуру расходов среднестатистического россиянина и его восприятие экономической ситуации в стране.

Доля россиян, пытающихся экономить на отдыхе и развлечениях снижается с IV квартала. Во II квартале она составила 40% и 45% соответственно, что на 4-6 процентных пункта (п.п.) меньше, чем в I квартале 2021 года и на 20 п.п. ниже, чем во II квартале 2020 года. Доля тех, кто пытался меньше тратить на еду в ресторанах и кафе, достигла нового минимума в 45% против 51% в I квартале 2021 года и 68% во II квартале 2020 года.

Также, по данным исследования, средняя зарплата в месяц в отчетном периоде выросла с 38,7 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, что соответствует сезонным тенденциям. Во II квартале 2021 года средний размер сбережений на домохозяйство вырос на 5% до 54 тыс. рублей. Доля дохода, направляемого на сбережения, увеличилась с 7,2 до 7,5%.

Доля граждан, у которых есть брокерский онлайн-счет, во II квартале увеличилась с 13 до 14%. Ещё 25% опрошенных отметили, что планируют открыть такой счет. Доля тех, кто торгует ежедневно выросла на 1 п.п. до 16%, однако при этом увеличилось и число тех, кто не проявляет активности, - с 20 до 26%. 55% опрошенных с открытым брокерским счетом (или планирующих его открыть) хотят увеличить вложения на фондовом рынке в ближайший год.

В материале говорится, что 56% россиян не имеют непогашенных банковских кредитов. 31% из тех, у кого есть кредиты, сообщили, что тратят на выплаты по кредитам не более 20% своего месячного дохода. В июне ипотечные займы привлекли 9% россиян, что на 1 п.п. меньше, чем в июне 2020 года.

"Индекс Иванова"

Во втором квартале 2021 года наш "Потребительский индекс Иванова" вырос до минус 17%. В первом квартале 2021 года он равнялся минус 19%, а во втором квартале 2020 года, когда был введен режим самоизоляции, - минус 31%. "Сейчас индекс близок к своему среднему значению за 2015-2020 годы, что говорит о постепенном восстановлении потребительской уверенности россиян", - комментирует Руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.