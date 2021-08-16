Эксперты сообщили о росте внутренних цен на зерно в России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Внутренние цены на зерно в России увеличиваются, ожидается дальнейший рост стоимости этой продукции. Об этом говорится в сообщении аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе цены на зерно на внутреннем рынке быстро росли. Средние котировки на пшеницу 3 класса укрепились на 900 рублей, до 14 350 рублей за тонну, на пшеницу 4 класса - на 850 рублей, до 14 225 рублей за тонну, на фуражную пшеницу - на 575 рублей, до 12 925 рублей за тонну", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, ячмень подорожал на 900 рублей, до 12 025 рублей за тонну. В "Совэконе" отметили, что сельхозпроизводители по-прежнему сдерживают продажи, в то время как трейдеры нуждаются в зерне для приближающихся судов. По данным аналитиков, цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% в глубоководных портах выросли до диапазона в 16,5-17 тыс. рублей за тонну по сравнению с 14,7-15,5 тыс. рублей за тонну неделю назад. Средние экспортные цены выросли на $18, до $286 за тонну на условиях FOB (продавец выполняет свои условия, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки).

"Явно оживились внутренние потребители. Многие крупные покупатели на прошлой неделе повысили закупочные цены на 1-2 тыс. рублей за тонну", - отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков, закупки со стороны Казахстана также могут стать важным фактором в этом сезоне. В этом году страна соберет небольшой урожай (стартовая урожайность примерно на треть ниже прошлогодней), что приведет к увеличению импорта из России. Экспорт российского зерна в Казахстан не облагается пошлиной. Эксперты "Совэкона" ожидают, что внутренний рынок продолжит расти в краткосрочной перспективе при поддержке высоких экспортных цен и активного внутреннего спроса.