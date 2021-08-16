Инвестиции в развитие калининградского янтарного кластера могут превысить 7 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в развитие янтарного кластера в Калининградской области может превысить 7 млрд рублей. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Беспрозванных в ходе рабочей поездки в Калиниградскую область, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Одной из задач программы развития янтарного промышленного кластера Калининградской области является наращивание объемов экспорта именно готовой продукции. В рамках программы развития кластера предполагается совместная реализация порядка десяти проектов - от добычи до реализации изделий из янтаря. Общий объем инвестиций за все время реализации программы может составить более 7,2 млрд рублей", - цитирует пресс-служба замминистра.

Беспрозванных в ходе поездки в регион ознакомился с производством на площадке кластера. Он включен в реестр Минпромторга России и может претендовать на все доступные меры поддержки, включая возможность обратиться в регион за получением налоговых льгот - снижение ставки по региональным налогам (налог на имущество, транспортный налог, налог на землю) и иными преференциями, такими, как получение региональных субсидий, административная поддержка проектов, а также компенсировать часть затрат в связи с разработкой и постановкой на производство нового вида материалов или компонентной базы для производства конечной продукции.

Кластер янтарной промышленности Калининградской области первым в регионе получил статус промышленного кластера и в 2019 году вошел в перечень промышленных кластеров Минпромторга РФ. В настоящее время в состав этого отраслевого объединения входит почти 40 участников, из них более половины - это предприятия. Кроме того, кластер объединяет профильные образовательные заведения, музеи, банковские организации, институты поддержки бизнеса, отраслевую саморегулируемую организацию. По данным властей Калининградской области, на предприятиях кластера занято порядка 2 тыс. человек.