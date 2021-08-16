Девелопер "Эталон" локализует британские технологии модульного домостроения в России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Девелоперская группа "Эталон" приобрела 35% акций британской компании QB Technology, которая специализируется на производстве модульных конструкций, и планирует адаптировать эти технологии на российском рынке. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба группы.

"Группа приобрела долю в компании QB Technology, которая соответствует 35% ее акционерного капитала с возможностью дальнейшего увеличения доли владения. Сделка открывает группе доступ к технологии модульного домостроения и позволяет адаптировать ее для использования на российском рынке", - говорится в сообщении.

Широкое применение новых строительных технологий, включая использование готовых модулей для строительства жилых домов, - одно из ключевых направлений деятельности группы, прокомментировал президент группы "Эталон" Геннадий Щербина. По его словам, в планы группы входит быстрая адаптация технологии на российском рынке. "Модульное домостроение позволяет на 40% сократить строительный цикл и на 20% строительные расходы. Мы считаем, что у этой технологии есть огромный потенциал применения в строительстве многоквартирных домов в российских городах по аналогии с крупнейшими европейскими и мировыми мегаполисами", - цитирует его пресс-служба.

За счет локализации производства за пределами строительной площадки и высокой степени префабрикации модульная технология дает возможность в сжатые сроки строить дом из готовых блоков, с полной чистовой отделкой и даже меблировкой, при этом значительно снижая потери строительных материалов и повышая экологичность строительства, прокомментировал председатель совета директоров группы "Эталон" Сергей Егоров. "Появление модульной технологии стало прорывом на рынке строительства, который на протяжении десятилетий принципиально не менялся", - приводятся его слова в сообщении.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента создания компания ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м.

QB Technology - британская инновационная компания по производству модульных конструкций, в сферу деятельности которой также входит проектирование, монтаж и отделка жилых, коммерческих модульных строений.

О быстровозводимых конструкциях

При строительстве по технологии префаб (от англ. prefab - сборный дом) модули зданий изготавливаются на заводах и доставляются на место строительства в виде готовых жилых блоков, которые легко и быстро собираются на месте в единое здание. Такая технология может быть использована, в частности, для создания резерва комплектов для быстрого возведения домов на пострадавших от ЧС территориях. О необходимости такого резерва заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина.

Ранее Минстрой планировал создать свод правил, который позволит упростить модульное домостроение в России.