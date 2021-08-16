"Яндекс" зарегистрировал логистистическую компанию "Маркет.Операции"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Яндекс" выделил логистическое направление своего маркетплейса "Яндекс.Маркет" в отдельную компанию, зарегистрировав ООО "Маркет.Операции". Об этом ТАСС сообщили в компании.

Согласно ЕГРЮЛ, юрлицо, единственным владельцем которого является ООО "Яндекс", зарегистрировано 13 августа с уставным капиталом в 11 млн рублей. Основной вид деятельности юрлица - деятельность по складированию и хранению. "Такая оптимизация позволит повысить качество управления логистическими объектами и даст возможность дополнительно утилизировать возможности логистики сервиса", - сообщили ТАСС в "Яндекс.Маркете".

"Яндекс.Маркет" управляет 7 складами в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самарской и Ростовской областях. Также есть три транзитных склада - в Томилине, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Ранее CFO "Яндекса" Светлана Демяшкевич сообщала, что "Яндекс" планирует инвестировать в e-commerce порядка $650 млн в 2021 году.