Эксперты: рынки готовятся к новостям о сворачивании монетарных стимулов в США

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Российский рынок акций в понедельник демонстрирует рост, игнорируя снижение котировок нефти, отмечают опрошенные ТАСС аналитики. Тем не менее осторожность инвесторов увеличивается в преддверии комментариев ФРС и симпозиума в Джексон Хоул.

В целом весь август пока не оправдывает статус самого "медвежьего" месяца как для отечественного рынка, так и для индексов США. Основные индексы по прежнему находятся на своих исторических максимумах. В понедельник вечером индексы РТС и Мосбиржи прибавляют 0,34-0,46%, ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,58%, торгуясь на отметке $69,7 за баррель.

Дальнейшую динамику на отечественном рынке определит внешний фон, считают эксперты. Так, всплеск волатильности может сместится на следующую неделю, когда инвесторы буду ребалансировать портфели в преддверии симпозиума в Джексон Хоул, опасаясь анонсирования плана по сворачиванию количественного смягчения, считает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Также вполне вероятно, что инвесторы захотят сократить позиции в преддверии выхода "минуток" ФРС в среду, полагает руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых. В свою очередь Джером Пауэлл во вторник выступит с речью, в которой может уточнить перспективы ужесточения денежно-кредитной политики. "Это представляет опасность для рисковых активов ввиду ужесточения риторики регулятора и сигналов в пользу скорого сворачивания программы покупок облигаций", - добавила аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Нефть определяет перспективы

Важным фактором воздействия на рублевые активы остаются цены на нефть. "Черное золото продолжает терять в цене на фоне опасений инвесторов относительно распространения индийского штамма коронавируса в Азии", - отмечает аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.

При этом недавние данные по росту промышленного производства и розничных продаж в Китае за июль оказались заметно ниже как июньских показателей, так и ожиданий аналитиков. Давление на нефтяные котировки оказали и недавнее понижение прогноза по мировому спросу от Международного энергетического агентства в 2021 году на 0,1 млн, до 96,2 млн баррелей в сутки, добавляет эксперт.

Индекс Мосбиржи может вернуться к 3800 пунктам

Драйверов для дальнейшего роста уже недостаточно, отмечают эксперты. "У российского рынка нет весомых аргументов в краткосрочной перспективе чтобы противопоставить неблагоприятному внешнему фону. В начале недели цены на нефть снижаются, доллар возобновил тенденцию к укреплению, американский рынок акций в сомнениях по поводу дальнейшего роста. Инвесторы также углядели повод к фиксации прибыли в последнем блоке экономической статистики по Китаю", - поясняет Малых.

Так, по оценкам "Фридом финанс", наиболее вероятным выглядит разворот вниз от максимума по индексу Московской биржи к 3800 пунктам. В "Финаме" на этой неделе прогнозируют откат индекса Мосбиржи вплоть до 3750 пунктов.

Аутсайдерами в случае реализации коррекционного сценария могут стать акции Сбербанка, в которых, судя по косвенным признакам, количество открытых коротких позиций сокращается, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанса" Георгий Ващенко. Лучше рынка могут торговаться акции "Башнефти", "Полюса", "Русала", "Яндекса" и МТС, добавляет он.

При этом в "БКС Мир инвестиций" отметили, что по индексу Мосбиржи все еще актуален восходящий тренд с нижней границей около 3750 пунктов. "Пока котировки находятся выше, восходящая тенденция остается актуальной. К концу недели при стабильном фоне можем увидеть рынок в районе 3850-3900 пунктов", - полагает Карпунин.

Если рублевый и долларовый индикаторы преодолеют сопротивление 3900 и 1670 пунктов, можно также ждать обновления пиков текущего года - 3915 и 1695 пунктов соответственно, считают в "Велес капитал".

По оценкам "Финама", к концу недели доллар может торговаться в коридоре 73-74,5 рубля, евро - 86-87,5 рубля. В "Велес капитале" считают вероятным, при отсутствии резких фундаментальных изменений, продолжение торговли в диапазоне 73-74 рубля за доллар и 86-87,5 рубля за евро.