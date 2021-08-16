Титов: снижение страховых взносов до 15% нужно распространить на весь объем зарплат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Снижение страховых взносов для бизнеса в России необходимо распространить на весь объем зарплат, а не только на сумму, превышающую МРОТ. Такое мнение высказал в понедельник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время рабочей поездки в Санкт-Петербург.

"Что хорошего пандемия принесла, так это снижение страховых взносов до 15%. И на собираемости взносов никак не сказалось. То есть налоговая нагрузка у нас избыточная, бизнес платит дисциплинированнее, когда она ниже. Поэтому надо распространить снижение до 15% на весь объем зарплат, а не только превышающий МРОТ, как сейчас", - сказал он журналистам.

Среди других позитивных моментов ситуации с пандемией он отметил введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса, который, по его словам, необходимо продлить на 2022 год.

В целом же для поддержки нужны "более комплексные действия: мораторий на повышение кадастровой стоимости объектов недвижимости, заморозка тарифов на коммунальные услуги для предприятий", перечислил бизнес-омбудсмен.

Пониженные тарифы страховых взносов для субъектов малого или среднего предпринимательства при превышении минимального размера оплаты труда действуют с 1 апреля 2020 года. Прежде ставка составляла 30%, с этой даты - 15%.