Путин поручил организовать антикоррупционный форум финансово-экономических органов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральному казначейству России организовать проведение Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов. Об этом говорится в указе президента РФ "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы".
"Федеральному казначейству организовать проведение Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов", - говорится в документе.
Отмечается, что доклад о результатах исполнения данного пункта необходимо представить до 15 августа 2023 года.