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Путин поручил организовать антикоррупционный форум финансово-экономических органов

Доклад о результатах исполнения поручения необходимо представить до 15 августа 2023 года

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральному казначейству России организовать проведение Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов. Об этом говорится в указе президента РФ "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы".

"Федеральному казначейству организовать проведение Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов", - говорится в документе.

Отмечается, что доклад о результатах исполнения данного пункта необходимо представить до 15 августа 2023 года.

Теги
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