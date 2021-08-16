"Билайн" намерен обеспечить сотовой связью несколько удаленных поселков Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") намерена обеспечить мобильной связью несколько удаленных населенных пунктов Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник по итогам встречи президента "Вымпелкома" Рашида Исмаилова с врио губернатора края Михаилом Дегтяревым и подписания сторонами соглашения о сотрудничестве до конца 2022 года.

"ПАО "Вымпелком" направит инвестиции в развитие цифровой инфраструктуры Хабаровского края с целью повышения качества и расширения охвата услугами сотовой связи и широкополосного доступа в интернет. Оператор связи выразил намерение обеспечить развитие на территории Хабаровского края сети подвижной радиотелефонной связи стандартов UMTS, GSM, в том числе в 2021 году в труднодоступных населенных пунктах края: поселок Кукан Хабаровского района, село Тахта Ульчского района, поселок Шумный Вяземского района, село Долми района имени Лазо", - говорится в сообщении.

Перечисленные населенные пункты являются удаленными и труднодоступными: поселок Кукан (население около 900 человек) расположен у юго-западной административной границы Хабаровского края, село Тахта (600 человек) - на севере региона, Шумный и Долми (около 200 и 300 жителей соответственно) - у южной административной границы края.

Кроме того, соглашение предполагает сотрудничество в рамках реализации в регионе национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также реализацию инфраструктурных и социально-культурных проектов на основе телеком-технологий. Предполагается создание пилотных зон для тестирования цифровых продуктов, в том числе продуктов на основе Big data и нейросетей для анализа туристического потока, контроля за состоянием дорожного полотна, поиска пропавших людей.

"Сотрудничество с региональными правительствами - ключевое направление нашей работы для устойчивого развития бизнеса. Мы считаем, что именно взаимодействие отдельных регионов с федеральными телеком-операторами поможет развить цифровую привлекательность регионов и ускорить борьбу с цифровым неравенством. Внедрение существующих и перспективных цифровых решений "Билайн" позволит предоставлять жителям и туристам качественные и современные виды услуг, а также всецело ощутить преимущества технологичного города будущего", - приводит пресс-служба слова Исмаилова.

В свою очередь, Дегтярев отметил, что сегодня на первый план в развитии любого региона выходят вопросы цифровизации. "Современные цифровые проекты, которые будут внедрены благодаря сотрудничеству, позволят решить важные задачи, поставленные президентом России по достижению "цифровой зрелости" экономики, и создать действительно удобную и комфортную среду для жителей края", - цитирует Дегтярева пресс-служба.