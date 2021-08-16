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Минфин подготовит предложения о проверке сведений о владении цифровыми активами

Доклад должен быть готов к 15 ноября

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минфину, Минтруду, Минцифры и Банку России до 15 ноября подготовить предложения о порядке проверки сведений о владении цифровыми активами. Указ президента "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы" опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Министерству финансов Российской Федерации с участием Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации подготовить предложения о порядке осуществления проверки достоверности и полноты сведений о владении цифровыми финансовыми активами, иными цифровыми правами, цифровой валютой. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 15 ноября 2021 года", - говорится в документе.

Теги
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