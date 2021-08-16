Кабмин обсудит допуск иностранных страховщиков на российский рынок

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство РФ во вторник обсудит допуск иностранных страховщиков из стран ВТО на российский рынок. Как сообщает пресс-служба кабмина, в повестке заседания правительства 17 августа значится соответствующий пункт о внесении изменений в некоторые профильные правительственные акты.

"Проектом постановления предусматривается предоставление иностранным страховщикам, зарегистрированным в государствах - членах ВТО, права осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации посредством создания филиалов", - говорится в документе.

Кроме того, кабмин рассмотрит поправки в Налоговый кодекс РФ, которые упростят порядок документального подтверждения нулевой ставки НДС для отдельных категорий. "В частности, при оказании услуг по международной перевозке морскими, речными судами товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, предлагается исключить требование о наличии отметок таможенных органов", - отмечается в материалах правительства.

Еще один пункт повестки - поправки ко второму чтению законопроекта, которые устанавливают "максимально сокращенный срок осуществления перевода денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России до одного операционного дня после исполнения распоряжения о переводе денежных средств".