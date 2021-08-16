Бизнес могут начать учить минимизации рисков попадания под зарубежные законы о коррупции

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ должен будет проработать вопрос о проведении образовательных мероприятий для бизнеса по минимизации рисков попадания под антикоррупционные законы других стран. Об этом говорится в утвержденном президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

"Рассмотреть вопрос о целесообразности организации и проведения для российских участников внешнеэкономической деятельности образовательных мероприятий, посвященных минимизации рисков применения к ним и их работникам антикоррупционного законодательства зарубежных стран, и при необходимости подготовить предложения по организации указанных мероприятий", - говорится в документе.

Задача поставлена перед Минпромторгом РФ и заинтересованными госкорпорациями. Доклад по данному вопросу должен быть представлен главе государства до 25 ноября текущего года.