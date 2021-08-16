Путин поручил создать меры для взаимодействия бизнеса и власти в противодействии коррупции

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство РФ с участием в том числе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова и Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) должно разработать комплекс мер по повышению эффективности взаимодействия госорганов и бизнеса по вопросам противодействия коррупции. Об этом говорится в утвержденном президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

"Правительству Российской Федерации с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации, иных заинтересованных государственных органов и организаций, а также Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и общероссийских объединений предпринимателей (работодателей) разработать комплекс мер по повышению эффективности взаимодействия органов государственной власти и предпринимательского сообщества по вопросам противодействия коррупции", - сообщается в документе.

Доклад о результатах исполнения необходимо представить до 30 мая 2023 года.

Торгово-промышленной палате РФ рекомендовано продолжить проводить ежегодное независимое исследование для определения отношения предпринимателей к коррупции и его оценки представителями госполитики в области противодействия коррупции ("бизнес-барометр коррупции"), доклад представлять ежегодно, до 1 февраля, говорится в плане.

ТПП РФ также рекомендуется с участием уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, бизнес-объединений Российский союз промышленников и предпринимателей, "Опора России", "Деловая Россия" и иных заинтересованных организаций продолжать проведение ежегодных всероссийских акций, направленных на внедрение в сферу бизнеса процедур внутреннего контроля, реализацию антикоррупционной политики организациями, осуществляющими деятельность в частном секторе экономики, и ежегодно, до 1 апреля, представлять доклад по итогам проведения таких акций.

Торгово-промышленной палате РФ рекомендовано также до 20 июня 2022 года представить обзор лучших практик в области противодействия коррупции в организациях, осуществляющих деятельность в частном секторе экономики.