Президент поручил ГП проработать механизм против преступлений с цифровыми правами

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ подготовить предложения по созданию правового механизма по выявлению преступлений в сфере цифровых прав. Об этом говорится в указе "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы", опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Генеральной прокуратуре РФ до 15 июля 2024 г. представить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с выявлением и пресечением преступлений коррупционной направленности, предметом которых являются цифровые финансовые активы, иные цифровые права, цифровая валюта, а также с обнаружением, арестом и последующим возвращением потерпевшим и обращением в доход государства цифровых активов, иных цифровых прав, цифровой валюты, полученных в результате совершения этих преступлений", - сказано в документе.

Путин также поручил Следственному комитету, МВД и ФСБ ежегодно до 1 марта представлять в Администрацию президента РФ сводный аналитический отчет о новых формах проявления коррупции, связанных с использованием цифровых технологий.