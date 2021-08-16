Калининградская область в четыре раза увеличила доходы от туризма в первом полугодии

ТАСС, 16 августа. Доход Калининградской области от сферы туризма за первое полугодие 2021 года достиг порядка 6 млрд рублей, что в четыре раза превышает показатели прошлого года, сообщил губернатор Антон Алиханов в интервью телеканалу РБК.

"Если брать первые шесть месяцев, то это где-то порядка 770-800 тыс. человек - турпоток первой половины года. Если говорить в деньгах, то это в четыре раза выше, чем показатели 2020 года. Мы видим очень существенный приток вместе с туристами и такой кратный рост денежного потока. Только за первое полугодие <...> по пластиковым картам, если оборот карт брать, то это 4 млрд 900 млн [рублей]. По экспертным оценкам, если брать еще наличный оборот, то это около 6 млрд рублей оборота, который они привнесли к нам. Имею в виду туристов", - сказал Алиханов.

Он также добавил, что в этом году власти Калининградской области запустили региональную программу, по которой компенсируют 80% кредитной ставки для строительства отелей и санаториев. "На их базе создаются дополнительные точки общепита. Есть большая потребность в строительстве дополнительных мощностей различных развлекательных комплексов, это и аквапарки, и разные другие развлекательные комплексы. Их тоже готовы по этой программе субсидировать, помогать в их создании, но могу сказать, что у нас есть несколько инвесторов, которые рассматривают строительство парков развлечений и строительство игорной зоны дальнейшее, которая действует у нас в регионе", - уточнил Алиханов.

По данным региональных властей, туристическая отрасль формирует порядка 2% валового регионального продукта в области - это 9 млрд рублей. Доходы от отрасли растут на 10% в год. По предварительным прогнозам, турпоток в регион в текущем году достигнет уровня 2019 года - 1,7 млн туристов с возможным ростом до 1,8-2 млн человек.

Уровень занятости

Он также заявил, что Калининград вернется к допандемийному уровню занятости до конца года.

"В прошлом году очень большой был рост безработицы - больше 35 тыс. безработных было. Но достаточно активно мы тоже поработали сейчас и при поддержке федерального министерства, и внутри региона. Мы много мер разработали для поддержки бизнеса по созданию новых рабочих мест, и сейчас я уверен, что мы к концу этого года вернемся на допандемические уровни [по количеству безработных]. <...> На текущий момент безработных уже не 36 тыс., как это было в прошлом году, а только 8 тыс.", - сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что область активно применяет опыт работы московских служб занятости. Кроме того, по его словам, в регионе строятся новые производственные мощности, которые обеспечат занятость людей. "Сейчас запущены несколько новых инвестпроектов в регионе, строятся два больших завода в индустриальном парке "Черняховск" на 1 150 новых рабочих мест, и для нас это наоборот новый вызов, нам теперь явно будет не хватать трудовых ресурсов", - сказал калининградский губернатор.

В области разработана программа содействия предприятиям в релокации кадров в регион, по которой власти компенсируют работодателям часть затрат на обеспечение переезда в регион специалистов, уточнил Алиханов. "Это одна из важных сейчас задач, которая стоит, - привлечение достаточного количества трудовых ресурсов на свои новые предприятия", - сказал он.

Ранее Алиханов сообщал, что в области велика потребность в специалистах в IT-сфере, нужны инженеры, рабочие кадры, строители, аграрный сектор нуждается высококвалифицированных специалистах. По программе релокации область компенсирует работодателям более 500 тыс. рублей затрат на переезд сотрудника. Это касается в первую очередь резидентов особой экономической зоны и отраслей, представляющих особый интерес для региона