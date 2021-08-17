Подготовку к введению таможенной зоны на Курилах завершат к сентябрю

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Подготовительные работы для введения режима свободной таможенной зоны на Курилах и полного освобождения инвесторов от налогов планируется завершить к 1 сентября. Как сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью "Известиям", опубликованном во вторник, конкретные параметры будут объявлены на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Наши цели - полное освобождение инвесторов на длительный срок от всех налогов, снижение социальных страховых взносов до 7,6% и введение режима свободной таможенной зоны. До 1 сентября эта работа будет завершена. На ВЭФ мы объявим конкретные параметры, в первую очередь на какой срок это освобождение от налогов будет реализовано. Но могу вам обещать, что это будет более агрессивно в хорошем смысле слова", - сказал он.

Он отметил, что на Курильских островах действует территория опережающего развития, но она составляет всего 31,5 га, тем временем Курилы могут быть как зоной для создания новых предприятий, связанных с переработкой водных биоресурсов, так и интереснейшим туристическим направлением. Отвечая на вопрос о том, заинтересована ли Япония в сотрудничестве с Россией, Чекунков ответил, что японские компании могут стать инвесторами в проекты по переработке водных биоресурсов или в турпроекты.

"Безусловно, Курильские острова - неотъемлемая часть России. <…> Мы будем приветствовать японских инвесторов так же, как и инвесторов из всех других стран, с их проектами и в рамках того, что, мы надеемся, станет самой конкурентоспособной территорией опережающего развития", - добавил министр.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее дал поручение, которое касается дополнительных мер поддержки предпринимателей в Сахалинской области. Речь идет о введении особого налогового режима на территории Курильских островов, в частности планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, на Курилах предполагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%.