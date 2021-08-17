Число несовершеннолетних самозанятых увеличилось в два раза с начала года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Количество самозанятых, не достигших 18 лет, увеличилось в два раза с начала 2021 года. За семь месяцев показатель вырос с 19,5 тыс. до почти 41 тыс., сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на письмо Федеральной налоговой службы (ФНС) в адрес АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ).

В июле прошлого года число самозанятых подростков превышало 17,5 тыс., уточняет газета.

Лидерами по количеству зарегистрированных самозанятых младше 18 лет стали Москва (7,9 тыс. человек), Санкт-Петербург (3,1 тыс.), Московская область (2,7 тыс.). В пятерку также вошли Татарстан (2,3 тыс.) и Краснодарский край (1,8 тыс.).

В ФНС газете рассказали, что заинтересованность в статусе самозанятых среди молодежи объясняется простотой использования этого режима. Такие подростки в основном работают в сфере маркетинга и рекламы, в IT и курьерских службах.

Плательщиков налога на профессиональный доход среди граждан в возрасте от 18 до 24 лет в 13 раз больше, этот показатель равен 524,5 тыс. человек, пишет газета со ссылкой на статистику службы.

С 1 июля 2020 года минимальный возраст граждан, которые могут стать самозанятыми, был снижен с 18 до 16 лет.