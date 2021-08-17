Спрос на авиабилеты в Анапу сократился на 20% на фоне природных катаклизмов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Спрос на отдых в Краснодарском крае в середине августа сократился на 5-20% в зависимости от города по сравнению с концом июля - началом августа. В частности, спрос на авиабилеты в Анапу сократился на 20%. Об этом говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий Туту.ру (его копия есть у ТАСС).

Сильнее всего упал спрос на билеты в Анапу (на 20%), в Геленджик на прошлой неделе оформили на 12,5% билетов меньше, чем в начале августа. Спрос на авиабилеты в Сочи и Краснодар сократился на 3-5%", - отмечается в исследовании.

В Туту.ру сильное снижение спроса на полеты в Анапу и Геленджик связывают с погодными условиями в регионе.

"Колебания спроса в пределах 3-5% - это норма. Можно сказать, что спрос на билеты в Сочи и Краснодар остался на прежнем уровне. А вот снижение спроса на билеты в Геленджик и Анапу можно связать с природными катаклизмами", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы сервиса Наталья Анисимова.

Средняя стоимость билета в Анапу с вылетом с 9 по 15 августа составила 5,68 тыс. рублей (в одну сторону). Это на 3% меньше, чем с вылетом на неделю раньше. Также за неделю на 3% сократилась средняя стоимость авиабилета в Краснодар. На прошлой неделе она составила 6,26 тыс. рублей. Сильнее всего сократилась стоимость авиабилета в Геленджик - на 14% до 5,7 тыс. рублей, в Сочи - на 5% до 5,6 тыс. рублей.

В конце прошлой недели мезоциклон накрыл территорию Краснодарского края. Он стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более двух тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР. На данный момент в Анапе более 10 тыс. человек остаются без энергоснабжения.