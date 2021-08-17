В преференциальных режимах ДФО и Арктики создали 2,7 тыс. компаний и 180 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики позволили создать около 2,7 тыс. предприятий и дали возможность трудоустроить 180 тыс. человек. Как сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, объем инвестиций достиг около 6 трлн рублей.

"Главным магнитом для людей должны быть высокооплачиваемые рабочие места. На сегодняшний день в наших преференциальных режимах на Дальнем Востоке и Арктике уже создано 2,7 тыс. предприятий. И они предоставляют более 180 тыс. рабочих мест, а объем инвестиций вплотную приближается к 6 трлн рублей. Этот экономический локомотив и тащит за собой социальную сферу, он позволяет людям получать большие зарплаты, а государство будет поддерживать все те группы населения, которые напрямую не участвуют в этих новых предприятиях", - сказал он в интервью "Известиям".

Вместе с тем Чекунков отметил дефицит кадров, в частности, в строительной отрасли, а также в аграрном секторе, что связанно с пандемией.

"Это временно, и, наверное, даже хорошо. До COVID в некоторых приграничных районах землю фактически обрабатывали граждане Китая. Правильнее было бы, чтобы землей занимались эффективные современные российские предприятия, которые обеспечивали бы долгосрочное планирование севооборота и заботу о земле", - пояснил министр.

Он также подчеркнул, что оптимизация агрокомплекса Дальнего Востока, развитие российской глубокой переработки, его нацеливание на рынки АТР - это один из приоритетов в отраслевой работе. При этом, добавил Чекунков, Дальний Восток долгое время снабжался базовыми овощами и фруктами из Китая. К примеру, цены достигали 600-700 руб. на помидоры в Магаданской области и выше в несезон, потому что везти их из Китая далеко и дорого. С помощью государственных субсидий, инвестиций от институтов развития, льготных кредитов стали появляться теплицы в Якутии, Приморье, в Магадане. Минвостокразвития планирует, что в течение ближайших трех лет не останется субъектов Дальнего Востока, испытывающих проблему самообеспечения.