Трутнев: на верфях Дальнего Востока нужно строить суда для развития круизных линий

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Суда для круизов по Дальнему Востоку нужно строить на местных верфях, которые получили толчок к развитию благодаря принятым механизмам поддержки. Такое мнение высказал в интервью ГТРК "Владивосток" вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Например, мы хотим круизную компанию создать на Дальнем Востоке, просто заказать на наших верфях суда, у нас сейчас верфи ожили немножко в связи с заказом краболовов, в связи с заказом судов в рамках утвержденного механизма квот в обмен на инвестиции, но надо же дальше двигаться. Поэтому мы бы с удовольствием заказали несколько круизных судов для того, чтобы была возможность посмотреть Курильские острова, Командоры, остров Врангеля, у нас же много замечательных территорий вокруг Дальнего Востока, до которых почти не добраться", - сказал Трутнев. Он назвал несправедливой ситуацию, когда на Дальнем Востоке работают только зарубежные суда.

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону, половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. Квоты позволяют добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями на 15 лет. По условиям аукциона, крабодобывающие предприятия должны построить на российских верфях столько судов, сколько лотов приобрели. Первые крабовые аукционы прошли в октябре 2019 года, на них распределили 35 лотов, что пополнило бюджет РФ на 142,4 млрд рублей.

Повышение транспортной доступности территорий и развитие внутреннего туризма - одна из задач, которые Путин поставил перед главами дальневосточных регионов. В мае 2020 года вице-премьер правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с губернаторами разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее сообщил, что в июне стартовал межрегиональный круиз по маршруту Корсаков (юг Сахалина) - Магадан, следующие планируется запустить в Петропавловск-Камчатский и к Курильским островам. По его информации, инвестор приобретает катамаран ледового класса на 50 мест, с его помощью с 1 сентября будут организованы круглогодичные морские туристические маршруты по южной части Сахалина.