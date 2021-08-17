Трутнев счел медленным ход строительства объектов "Улицы Дальнего Востока" к ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во вторник раскритиковал ход строительства экспозиции "Улица Дальнего Востока", которая возводится на набережной острова Русский к Восточному экономическому форуму (ВЭФ).

"Сейчас я вам одно хочу сказать: не надо все делать в последний день. <...> Надо начать было на две недели раньше, обеспечить подвоз материала, <...> спокойно, в нормальном режиме. <...> Завтра на совете глав [регионов Дальневосточного федерального округа] все губернаторы у меня за вас получат много "добрых" слов", - сказал полпред. Подготовкой экспозиций для выставки занимаются региональные власти.

Трутнев во вторник осматривает объекты Дальневосточного федерального университета, набережной острова Русский и материковой части Владивостока, оценивая их подготовку к ВЭФ.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.

На полях форума пройдет традиционная выставка "Улица Дальнего Востока". На ней представят экспозиции все 11 российских дальневосточных регионов, где продемонстрируют достижения в различных областях. Организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Она откроется 2 сентября и будет доступна для гостей и участников форума до 4 сентября. 5 и 6 сентября выставку смогут посетить все желающие жители Владивостока.