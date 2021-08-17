ВРП Хабаровского края удвоят за шесть лет

ХАБАРОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края рассчитывают за шесть лет удвоить валовой региональный продукт (ВРП), в том числе за счет новых проектов в сфере энергетики и логистики. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев во время программы "Диалог" на телеканале "Россия-24", участие в которой принял министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Ну и конечно, мы номинируем мегапроекты, я знаю, что вы их поддерживаете. <…> По всем мы серьезно продвигаемся и ставим себе целью удвоение ВРП в течение шести лет", - сказал Дегтярев.

Речь идет о таких проектах, как строительство приливной электростанции в Тугурском заливе на 8 ГВт. Это советский проект, который в свое время не получил развития. "Она будет генерировать электричество для производства водорода и фактически обеспечит до четверти нашего экспорта этого горючего за рубеж", - сказал Дегтярев.

В числе проектов он также назвал Тихоокеанскую железную дорогу, строительство которой планируется на частные деньги. О проекте стало известно в начале июля, с предложением построить железнодорожную линию от Эльгинского месторождения в направлении Тихого океана для транспортировки угля выступила компания "Эльгауголь", этот проект рассматривается РЖД.

"Это и Ниманская ГЭС - гидроэлектростанция, которую мы номинировали в правительство и ждем положительного решения по ней. Она будет снабжать электроэнергией БАМ. Это и сжиженный природный газ, который мы планируем из Якутии доставить трубопроводом на берег Охотского моря и построить крупнейший завод по сжижению газа, холодильник фактически, СПГ-завод", - сказал Дегтярев.

По итогам 2020 года объем ВРП Хабаровского края остался на уровне 2019 года. При этом был обеспечен рост в отраслях металлургии (113,9%), добычи угля (153,8%) и производства строительных материалов (104,8%). По темпам роста инвестиций край занимает лидирующее место среди субъектов Дальнего Востока (124,7% к 2019 году).