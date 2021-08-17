"Опора России" предложила новый формат работы с продавцами на онлайн-платформах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Опора России" предложила создать новый формат взаимодействия участников цифровых рынков со стандартами добросовестных практик. Так, например, онлайн-платформы могут размещать в открытом доступе критерии формирования рейтинга продавцов и товаров, сообщил ТАСС во вторник вице-президент бизнес-объединения Алексей Кожевников.

В феврале 2021 года Кожевников в письме замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петру Иванову (есть в распоряжении ТАСС) отмечал, что технологические особенности дают операторам цифровых платформ "потенциальную возможность использовать недобросовестные методы ведения бизнеса, вмешиваясь в экономические отношения на товарных рынках, участниками которых они непосредственно не являются". Он просил Иванова, в частности, рассмотреть возможность разработки документов, регламентирующих деятельность онлайн-посредников и правил недискриминационного доступа к их услугам, по аналогии с правилами ЕС.

"Сейчас начались обсуждения проекта хартии добросовестных операторов онлайн-платформ на площадке Федеральной антимонопольной службы. В данной работе принимают участие практически все участники рынка со стороны отечественных онлайн платформ, агрегаторов и маркетплейсов. Мы обсудили основные принципы работы онлайн-платформ, но самая важная часть, безусловно, должна быть заложена в стандартах добросовестных практик операторов онлайн-платформ, в которых описан порядок работы на недискриминационных началах", - сказал он.

По словам Кожевникова, эта часть должна войти в итоговый документ, "в противном случае, предприниматели могут стать абсолютно бесправными, а рынки онлайн-платформ будут развиваться в сторону монополий".

Стандарты добросовестных практик операторов онлайн-платформ есть в проекте хартии добросовестных операторов, который разработала "Опора России" (есть в распоряжении ТАСС). В них говорится, что операторы должны дать свободный доступ к критериям и порядку формирования рейтинга продавцов и товаров, размеру, порядку и срокам оплаты услуг, правилам приемки, хранения и доставки товаров, порядку рассмотрения жалоб, списку предоставляемых онлайн-платформой услуг и др. Оператор в том числе должен предоставить продавцу информацию о бонусных и партнерских программах, проинформировать об изменениях в правилах оказания услуг.

Проект документа ФАС

Проект принципов взаимодействия участников цифровых рынков обсуждали 12 августа на заседании экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в области информационных технологий. Согласно протоколу заседания, который есть в распоряжении ТАСС, регулятор на основе поступивших предложений разработал проект базовых принципов взаимодействия участников цифровых рынков. ТАСС направил запрос в ведомство.

Участникам совета и заинтересованным лицам предложили до 20 августа представить замечания и предложения на проект, "уделив особое внимание определению, на кого распространяются базовые принципы, а также предложения по вопросу возможного механизма присоединения к базовым принципам и механизмам урегулирования споров, возникающих при их несоблюдении", "Опоре России" рекомендовали представить позиции малого и среднего бизнеса. ФАС до 26 августа должно обобщить поступившие предложения и на их основании подготовить обновленную версию проекта, говорится в протоколе.