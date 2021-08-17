"Аврора" ввела два дополнительных авиарейса между Сахалином и островом Итуруп

ТАСС, 17 августа. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" ввела два дополнительных рейса из Южно-Сахалинска до острова Итуруп Большой Курильской гряды (Сахалинская область). Вылеты запланированы на четверг и воскресенье, сообщила во вторник пресс-служба департамента информационной политики Сахалинской области.

"По поручению [губернатора области] Валерия Лимаренко между Сахалином и Итурупом введены дополнительные авиарейсы. Они будут выполнены единой дальневосточной авиакомпанией "Аврора" 19 и 22 августа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в четверг рейс из Южно-Сахалинска в Курильск отправится в 19:05 по местному времени (11:05 мск), в обратном направлении - в 21:00 (13:00 мск). 22 августа полеты на этом маршруте будут выполнены в 20:30 (12:30 мск) и 22:25 (14:25) соответственно.

Итуруп - остров южной группы Большой гряды Курильских островов, самый крупный остров архипелага. Согласно федеративному устройству России, входит в Сахалинскую область в составе Курильского района в рамках административно-территориального устройства области и в составе Курильского городского округа в рамках муниципального устройства в области. Здесь проживает около 6,3 тыс. человек.