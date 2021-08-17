Трутнев считает, что Единая дальневосточная авиакомпания удвоит число пассажиров

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Единая дальневосточная авиакомпания позволит к 2025 году удвоить количество пассажиров в регионе и расширить маршрутную сеть, сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в интервью ГТРК "Владивосток".

"Цель такая: например, к 2025 году мы должны перевести в два раза больше пассажиров, чем сегодня, и увеличить количество рейсов, количество тех населенных пунктов, в которых авиакомпания будет работать", - сказал Трутнев.

Он отметил, что в сейчас ведется доработка финансовой модели, в ближайшее время планируется определить объемы ежегодного финансирования, также предстоит пополнить и обновить парк судов. Эту работу планируется провести за счет выделения средств или механизма лизинга, в рамках которого правительство РФ может взять на себя выплату платежей.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в конце июля сообщал, что многие социально значимые маршруты в рамках единой дальневосточной авиакомпании либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР. Чтобы построить в ДФО региональную сеть воздушных перевозок, объединенная авиакомпания "Аврора" в течение пяти лет пополнит парк 45 отечественными самолетами. Первый "Сухой Суперджет" должен поступить уже в этом году, также уже подписано соглашение о поставке восьми легких воздушных судов L-410 для местных линий.

По словам вице-премьера правительства РФ - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, единая дальневосточная авиакомпания даст новое развитие авиационной маршрутной сети, повысит транспортную доступность регионов российского Дальнего Востока, поможет улучшить качество и уровень сервиса пассажирских авиаперевозок.