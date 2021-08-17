Строители завершили укладку рельсов на мосту между Китаем и Россией через Амур

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Строители во вторник завершили укладку рельсов на мосту между Россией и Китаем через реку Амур и сомкнули российскую и китайскую части железнодорожного полотна. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его информации, в 09:58 по местному времени (04:58 мск) на строительной площадке китайско-российского железнодорожного моста в Тунцзяне в провинции Хэйлунцзян проведена установка последнего отрезка рельсов между РФ и КНР. Это ознаменовало собой завершение монтажа и укладки железнодорожного полотна, отмечает телевидение.

Как сообщает телеканал, проектная скорость движения составов по мосту составит 100 км/ч, пропускная способность мостового перехода достигнет 21 млн тонн в год.

Мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян через реку Амур должен стать первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Длина моста составит более 2,2 км, из них 309 м приходится на российскую сторону. Мостовой переход рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеей двух стандартов: шириной 1 520 мм для российского подвижного состава и 1 435 мм для китайского. Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию.

Как заявил в феврале губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн, согласно плану, первые пробные составы пройдут по мосту в августе этого года.