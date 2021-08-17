"Почта России" создала дочернюю компанию для обслуживания ИТ-инфраструктуры

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Почта России" учредила новую дочернюю компанию "Почта Сервис" для обслуживания ИТ-инфраструктуры. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

"В рамках своей стратегии по переходу к холдинговой структуре "Почта России" учредила новую дочернюю компанию "Почта Сервис". Она отвечает за обслуживание ИТ-инфраструктуры федерального почтового оператора - главным образом, в регионах. Согласно плану, штат сотрудников "Почта Сервис" достигнет 3 600 сотрудников к концу 2021 года, включая переведенных из регионов, других подразделений и нанятых дополнительно", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что "Почта Сервис" возьмет на себя эксплуатацию информационных систем, а также всего конечного оборудования "Почты России", которое составляет около 900 тыс. единиц техники. Дочерняя компания также будет обслуживать все ИТ-системы "Почты России" как первая линия техподдержки и осуществлять поддержку бэк-офисных систем. В настоящее время ИТ-инфраструктуру "Почты России" обслуживают, в основном, региональные сервисные партнеры.

Генеральным директором компании "Почта Сервис" назначен Евгений Новиков, ранее занимавший руководящие должности в "Лукойл-информ", RCNTEC и НИИ "Восход".

"Создание "Почта Сервис" позволит сформировать более привлекательные условия для ИТ-специалистов, а также гибко и оперативно решать задачи по техническому обслуживанию и ремонту. Кроме того, мы рассчитываем значительно снизить совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой и конечными устройствами. В будущем также планируется выйти на внешний сервисный рынок и составить конкуренцию существующим игрокам", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Владимира Савкина.