Экологи предложили ввести внутренний углеродный налог для российских производителей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Экологи предлагают обсудить введение внутреннего углеродного налога для российских производителей, чтобы тратить деньги внутри страны на смягчение последствий изменения климата. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе общественной организации "Зеленый патруль".

"Необходим жесткий контроль и профилактика аварий, связанных с таянием вечной мерзлоты, троекратное увеличение финансирования лесного хозяйства для уменьшения площади неизбежных в будущем лесных пожаров, экологическая модернизация производств, переселение людей из затапливаемых районов на Дальнем Востоке, активное развитие альтернативной энергетики и автотранспорта. И необходимо обсудить вопрос о внедрении внутреннего углеродного налога для российских производителей, который будет перечисляться в бюджет страны", - заявил глава организации Андрей Нагибин, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отмечают экологи, лето 2021 года проходит под знаком многочисленных природных аномалий. В разных регионах введены режимы чрезвычайных ситуаций федерального масштаба. При этом в России гораздо опаснее проявляются изменения климата, чем в большинстве регионов мира. Яркий пример - незамерзающий порт Мурманск в Кольском заливе Баренцева моря. Из-за замедления течения Гольфстрим, приносящего теплые воды в Арктику, этот залив за последние годы уже два раза подряд покрывался льдом, хотя за весь прошедший XX век это случалось всего четыре раза.

"Расплывчатые цели и бюрократия ЕС заставляет нас усомниться в том, что углеродный налог пойдет на противодействия глобальным климатическим изменениям. Здесь, в России, нужно побуждать к экологичности всех производителей, к внедрению наилучших доступных технологий (НДТ). Существующие справочники по НДТ должны быть пересмотрены с учетом минимизации выбросов парниковых газов. Помимо вышеперечисленных целей, на средства углеродного налога должны активно высаживаться леса. Именно они и морской фитопланктон связывают углекислый газ, переводя его в биомассу, и удерживают воду", - добавил директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов.

Кроме того, экологи приводят в пример ситуацию с выпавшей в последние дни трехмесячной нормой осадков в Анапе, Тамани и Керчи. При этом на Дальнем Востоке ущерб от паводков уже составил больше 13 млрд рублей. Кроме того, в Якутии и Иркутской области бушуют мощные лесные пожары, также наблюдаются пыльные бури на юге страны и нашествия нетипичных насекомых-вредителей.

Об углеродном налоге ЕС

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, ЕК предложила ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов из них), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 год будет действовать переходный период, в ходе которого импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года, когда механизм трансграничного углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.

В соответствии с нормативно-правовой базой трансграничного углеродного регулирования по окончании переходного периода (до 2026 года) будет рассмотрена возможность расширения перечня налогооблагаемой продукции. В него могу быть добавлены целлюлозно-бумажная продукция, нефтепродукты, продукция нефтехимии, известь, калийные удобрения.

В Минэкономразвития РФ оценили влияние разработанных ЕК мер по трансграничному углеродному регулированию на поставки металлопродукции, цемента и электроэнергии из России в ЕС в $7,6 млрд.