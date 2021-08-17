Трутнев считает, что для развития Дальнего Востока нужно особенное законодательство

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный округ (ДФО) нуждается в особенном законодательстве, которое бы выгодно выделяло макрорегион для ускоренного социально-экономического развития. Об этом заявил журналистам во вторник вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам поездки по Дальнему Востоку.

"Сейчас очень часто некоторые коллеги, когда мы внедряем новые режимы, говорят: законодательство должно быть одно в стране. Оно не должно быть одно. У нас огромная страна с разными климатическими, природными условиями, с разными условиями для жизни людей. И Дальний Восток - это особая территория, для которой должно быть во многом особое законодательство", - сказал Трутнев.

Полпред подчеркнул, что большинство преференций на Дальнем Востоке направлены на снижение затрат для инвесторов, что повышает конкурентоспособность макрорегиона. При этом распространение успешных режимов на другие территории подталкивает ДФО придумывать новые льготы и механизмы привлечения инвесторов.

"Что касается наших экспериментов, а их действительно каждый год довольно много, и сейчас мы к [Восточному экономическому] форуму готовимся, пытаемся понять, что должны сделать следующим шагом. Причина того, что у нас это все получается, только одна - нас буквально в каждом шаге по развитию Дальнего Востока поддерживает президент РФ", - добавил вице-премьер.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, что позволяет им получать налоговые льготы. Кроме того, на территории внедряется новый механизм государственно-частного партнерства, который назван дальневосточной концессией.