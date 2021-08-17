В ОКБ заявили, что банки нарастили выдачи кредиток в июле на 4%

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Банки выдали в июле 2021 года 1,3 млн кредитных карт, что на 4% больше, чем в июне, и на 45% больше по сравнению с июлем прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным бюро, за январь - июль россияне получили 8,3 млн кредитных карт, что на 34% больше, чем за семь месяцев 2020 года.

"Сегмент кредитных карт, восстановившийся после падения во второй половине 2019 года и первом полугодии 2020 года, все еще демонстрирует неустойчивую динамику. Сейчас активному росту выдач кредитных карт препятствуют меры ЦБ, направленные на охлаждение необеспеченного кредитования, а также рост ключевой ставки", - отметил генеральный директор бюро Артур Александрович.

Среди 30 регионов, где россияне в июле взяли больше всего кредиток, наиболее значительный рост зафиксирован в Омской области (на 10%), Оренбургской области, Удмуртии и Саратовской области (в каждом на 7%). В Москве выдачи увеличились на 2%, в Санкт-Петербурге была нулевая динамика, в Югре и Тюменской области количество новых кредитных карт сократилось на 1% и 2% соответственно.