Президент Казахстана примет участие в Восточном экономическом форуме

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Советник президента РФ Антон Кобяков и посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев обсудили на встрече в Москве участие главы республики Касыма-Жомарта Токаева в работе Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2021 году. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Росконгресса.

"В состав делегации Республики Казахстан войдут представители правительства и бизнес-сообщества. Ожидается, что в пленарном заседании в формате онлайн примет участие президент Касым-Жомарт Токаев", - приводит пресс-служба слова главы диппредставительства Казахстана.

Кошербаев напомнил, что ВЭФ - это возможность "ближе познакомиться с регионами Дальнего Востока и проектами, которые реализуются на их территории". "Мы рассчитываем на практический результат, поэтому максимально заинтересованы в организации встреч с официальными лицами, бизнес-сообществом и иностранными делегатами", - добавил дипломат.

В свою очередь Кобяков отметил, что двусторонние отношения Москвы и Нур-Султана находятся "на высоком уровне устойчивого стратегического партнерства и развиваются в духе добрососедства как на высшем политическом уровне, так и на уровне министерств, ведомств и парламентов". "В условиях пандемии Россия продолжает оставаться ключевым внешнеэкономическим партнером Республики Казахстан, а страны продолжают создавать новые совместные инвестиционные проекты, - цитирует его Росконгресс. - При этом важно развивать не только политические, но и экономические партнерские отношения, что будет способствовать увеличению количества предприятий МСП и их комфортной работе в наших странах".

Как отметили в пресс-службе Росконгресса, стороны обсудили также необходимость налаживания взаимодействия России и Казахстана "в области права с целью реализации совместных инвестиционных проектов на пространстве Большого евразийского партнерства" и рассмотрели "взаимодействие государств в рамках международных деловых мероприятий", таких как Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который остается "эффективной диалоговой площадкой для обеих стран".

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Особое внимание при проведении выставки в 2021 году будет уделено соблюдению противоэпидемических мер.