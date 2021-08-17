Финансирование науки в Новосибирской области увеличили в 1,7 раза в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Объем средств, направленных на развитие науки в Новосибирской области, в 2021 году увеличили почти на 70% - с 214,3 млн до 364,3 млн рублей. Рост финансирования связан с увеличением размера субсидии региональному фонду поддержки науки, который в 2021 году расширил сферу деятельности, сообщил ТАСС во вторник министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

Новосибирск является крупным научным центром, на его территории располагается Академгородок Сибирского отделения РАН. Здесь находятся десятки научно-исследовательских институтов, Новосибирский государственный университет, а также Физико-математическая школа при вузе и Высший колледж информатики. Недалеко от Новосибирска, в наукограде Кольцово, находится Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"В 2020 году на поддержку научной и инновационной деятельности в Новосибирской области в рамках государственной программы из областного бюджета было израсходовано 214,3 млн рублей. В 2021 году на эти же цели было выделено 364,3 млн рублей. Рост финансирования связан с увеличением размера субсидии Новосибирскому областному фонду поддержки науки и инновационной деятельности", - рассказал министр.

Васильев уточнил, что в 2021 году фонд расширил сферу своей деятельности. Фонд был создан в 1996 году, и ранее в его функции входили экспертная оценка результатов научно-исследовательских работ, помощь в бизнес-планировании, а также организация взаимодействия между авторами инновационных проектов и инвесторами. В конце 2020 года региональными властями был пересмотрен функционал организации, увеличено количество сотрудников. С 2021 года фонд, в частности, занимается сопровождением и поддержкой стартапов новосибирского Академпарка, в то время как руководство самого технопарка - развитием инфраструктуры.

Министр пояснил, что средства, выделенные на развитие науки, идут в том числе на предоставление именных стипендий молодым ученым, премий за выдающиеся научные достижения. Часть финансирования предоставляется научным организациям для выполнения исследований по госзаданию, а также для поддержки работы технопарков и бизнес-инкубаторов.