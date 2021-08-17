Мишустин поручил до конца сентября представить решение по аэродрому под Комсомольском

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до конца сентября представить решение по использованию аэродрома совместного базирования экспериментальной и государственной авиации Дземги в Комсомольске-на-Амуре для гражданской авиации, в том числе для международных перевозок. Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина по итогам его поездки на Дальний Восток.

"Представить в правительство Российской Федерации согласованное решение по использованию аэродрома совместного базирования экспериментальной и государственной авиации Дземги (г. Комсомольск-на-Амуре) для целей гражданской авиации, в том числе для осуществления воздушных перевозок на международных авиалиниях", - сказано в поручении.

Срок исполнения - до 29 сентября текущего года. Поручение дано Минпромторгу, Минобороны, Минтрансу, Минвостокразвития, Росавиации, ФСБ совместно с правительством Хабаровского края.