Прокачка газа по "Ямал - Европа" резко выросла

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Прокачка газа по газопроводу Ямал - Европа резко увеличилась утром вторника по сравнению с показателями нескольких предыдущих дней. Это следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

По данным Gascade, в период с 09:00 до 10:00 мск 17 августа прокачка газа по этому газопроводу выросла на 60% - до 1,5 млн куб. м в час по сравнению с около 0,9 млн куб. м в час в течение ночи вторника и нескольких предыдущих суток.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы - 32,9 млрд куб. м газа в год.

Прокачка газа по газопроводу упала на фоне аварии на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе, произошедшей 5 августа. Тогда на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем возник пожар, 6 августа он был потушен. Пострадавших не было.

Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.