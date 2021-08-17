{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Победа" ожидает дальнейшего роста цен авиатоплива, но выступает против госрегулирования

Гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков заявил, что на рентабельность бизнеса влияет также избыток емкостей на рынке

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" прогнозирует сохранение тенденции роста цен на авиатопливо, но выступает против вмешательства в рыночное ценообразование. Об этом журналистам сообщил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

"Топливо подорожало относительно того, что закладывали в бюджет, - около 20% рост. И идет тенденция дальнейшего роста цен, а это один из главных факторов, влияющих на рентабельность бизнеса. Второй фактор - избыток емкостей на рынке", - сказал он.

"Я противник того, чтобы вмешиваться в рыночное ценообразование товаров и услуг, которые не являются монопольными", - отметил Калмыков, отвечая на вопрос о том, какие меры сдерживания роста цен на топливо могут быть эффективными.

Дополнительные расходы авиакомпаний могут составить 70 млрд рублей ежегодно из-за роста цен на авиатопливо, сообщала в середине мая газета "Известия" со ссылкой на замглавы компании S7 Group Дмитрия Куделькина.

Теги
Россия
Суд в Красноярске отклонил серию исков Ростехнадзора к "Норникелю" из-за срока давности
Серия исков поступила 1 июля 2021 года
Читать полностью