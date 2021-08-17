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"Победа" может начать полеты в Египет с конца октября

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ранее увеличил частоту рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх до 15 раз в неделю на каждом из маршрутов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Победа" готова начать полеты в Египет с конца октября. Об этом журналистам сообщил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

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"Мы запросили допуски в Египет. Но у нас до конца летнего расписания все сверстано, самолеты все уже расставлены. Мы готовы начать возить наших клиентов в Египет с конца октября", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда "Победа" может начать полеты в курортные города Египта.

Рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой 15 раз в неделю на каждом из маршрутов - оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ранее увеличил частоту с пяти рейсов.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате чего погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.

В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

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