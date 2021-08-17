Мишустин поручил продумать финансовое оздоровление Амурского судостроительного завода

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился проанализировать ситуацию на Амурском судостроительном заводе и представить предложения по финансовому оздоровлению предприятия.

Соответствующее поручение адресовано Минпромторгу, Минобороны и Минфину совместно с правительством Хабаровского края, а также с участием АО "Объединенная судостроительная корпорация" и заинтересованных кредитных организаций, сообщается во вторник на сайте кабмина, где опубликован перечень поручений по итогам рабочей поездки главы кабмина в Хабаровский край. Срок исполнения установлен до 29 сентября.

Кроме того, Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития должны будут проработать вопрос включения мероприятий по строительству транспортно-спускового дока и реконструкции гидротехнических сооружений Амурского судостроительного завода в госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса страны. Отмечается, что сделать это необходимо с учетом финансирования мероприятий в рамках механизма кредитования с участием ПАО "Промсвязьбанк", начиная с 2022 года, с последующим возвратом кредитных средств и расходов на их обслуживание за счет средств федерального бюджета. Срок выполнения поручения - до 15 декабря.

Также должен быть рассмотрен вопрос переноса срока завершения строительства заводом многофункционального аварийно-спасательного судна проекта MP SV06 и изменения цены госконтракта на его создание за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минпромторгу и Минтрансу в равных пропорциях дополнительных обязательств. Уточняется, что по вопросам, требующим решения правительства, указанные министерства должны внести предложения в срок до 29 сентября.