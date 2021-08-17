На Ставрополье построили крупнейший в СКФО мясоперерабатывающий комплекс

ПЯТИГОРСК, 17 августа. /ТАСС/. Самый крупный мясоперерабатывающий комплекс в Северо-Кавказском федеральном округе площадью около 8 тыс. квадратных метров построили на Ставрополье. Он будет производить до 10 тыс. тонн готовой продукции в год, сообщили журналистам во вторник в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"В Новоалександровском округе Ставропольского края завершено строительство самого крупного мясоперерабатывающего комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе. Общая площадь объекта составляет 7,7 тыс. кв. м, из которых 950 кв. м - складские и логистические помещения. Помещения отвечают самым высоким международным стандартам. Запуск производства запланирован на конец года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестпроект с 2018 года реализует Новоалександровский мясокомбинат. С учетом действующего производства, запуск завода позволит увеличить мощности предприятия до 10 тыс. тонн готовой продукции в год. Расширится также ассортимент - здесь начнут изготавливать сырокопченые колбасы. Уже завезено оборудование, ведутся пуско-наладочные работы.

"Запуск нового комплекса позволит поддержать животноводческую отрасль региона - поставщиками завода являются сельхозпредприятия большинства территорий края. Кроме того, реализация инвестиционной инициативы финансовой емкостью более полумиллиарда рублей позволит в 1,5 раза увеличить на предприятии количество рабочих мест", - отметил глава округа Сергей Сагалаев, слова которого приводятся в сообщении.

По данным управления, Новоалександровский мясокомбинат действует с 1997 года. Сегодня на предприятии производится более 200 видов мясных изделий, полуфабрикатов, деликатесов и консервов.