Wildberries снизил цены на товары при оплате через российские платежные системы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries снизил цены на товары при оплате с помощью российских платежных систем - "Мир", Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. Об этом говорится в сообщении компании.

"Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - "Мир", Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. Благодаря новой опции россияне смогут ежедневно экономить около 40 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Поэтому, выбирая при оплате заказа "Мир", СБП или SberPay, россияне могут сэкономить на покупках 2%. "Wildberries снизил цены с учетом платежный комиссий, которые раньше учитывались в стоимости товаров. С учетом того, что платежные системы устанавливают различные комиссии, теперь покупатели могут самостоятельно выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться", - отметили в компании.

"Благодаря появлению нового функционала, формирование цены на товар стало еще более прозрачным для покупателей: в ней учтены не только действующие промо-акции и персональные скидки по программе лояльности, но и комиссии платежных систем. Пользователи теперь видят, как складывается цена на товар и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках на Wildberries. Эта информация будет особенно актуальна миллионам родителей по всей стране, которые сейчас активно приобретают все необходимое к новому учебному году, и они смогут немного сократить свой бюджет на сборы в школу, выбирая российские платежные системы", - добавили в пресс-службе Wildberries.

SberPay доступен для оплаты заказов на Wildberries с августа 2021 года - при этом Wildberries стал первым российским онлайн-ритейлером, который запустил эту опцию от Сбера. По данным на август 2021 года, на Wildberries оформляется около 2,3 млн заказов ежедневно - примерно такое же количество транзакций совершается россиянами при оплате заказов - на сумму около 2 млрд рублей. Таким образом, благодаря новой опции россияне могут ежедневно экономить около 40 млн рублей, что соответствует комиссиям западных платежных систем.

Оборот Wildberries в 2020 году достиг 437,2 млрд рублей. Ретейлер работает в 14 странах. На Wildberries представлено свыше 14,5 млн наименований различных товаров. Через торговую платформу свои товары продают более 260 тыс. российских предпринимателей и компаний, большая часть из которых является представителями малого и среднего бизнеса.