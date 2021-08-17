Баку начал правовые процедуры против иностранных компаний, работавших в Карабахе

БАКУ, 17 августа. /ТАСС/. Азербайджан уже запустил юридические процедуры в отношении иностранных компаний, которые разрабатывали месторождения золота в Карабахе. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе поездки в Кельбаджарский и Лачинский районы.

"Уже начались судебные процедуры. Мы дали этому старт, пригласили известные международные юридические компании, и сейчас готовятся судебные дела", - сказал Алиев, слова которого приводит во вторник информационное агентство АзерТАдж.

Он отметил, что иностранными компаниями эксплуатировались золотые месторождения в Кельбаджарском, Зангиланском районах и других местах. "Разве эти компании не знали, что это азербайджанская земля? Знали! Но они не придавали этому значения. Сейчас они ответят!" - заявил президент.

По его словам, у этих компаний два пути: либо они выплатят компенсацию, либо ответят в международном суде.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.