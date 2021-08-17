СМИ: Испания решила "поддержать" Россию по делу ЮКОСа в США

МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Испания решила "поддержать" Россию по делу бывших акционеров компании ЮКОС в апелляционном суде округа Колумбия (США), поскольку королевству невыгодно появление прецедентов по взысканию имущества. Как сообщила во вторник газета El Confidencial со ссылкой на судебные источники, Испания решила выступить в качестве "друга суда" (amicus curiae), то есть предоставить суду информацию по делу, хотя сама формально стороной спора не является.

В конце прошлого года экс-акционеры ЮКОСа обратились в апелляционный суд с целью отменить постановление нижестоящей инстанции, удовлетворившей в ноябре ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства, в рамках которого они пытаются взыскать с России $50 млрд. Как передает газета, государственная адвокатура Испании решила "поддержать Россию" в этом деле, выступив "другом суда" - юридическим лицом, "с помощью которого третья сторона вмешивается в судебный процесс, в котором, по его версии, его мнение может" поспособствовать разрешению спора.

Издание поясняет, что "Испании выгодно отсутствие прецедентов по взысканию [имущества], что могло бы ускорить [рассмотрение] дел против испанского государства". По версии газеты, королевство обратилось за услугами в американскую юридическую фирму Foley Hoag LLP. Отмечается, что экс-акционеры ЮКОСа попросили суд не принимать во внимание аргументы Испании, поскольку, по их версии, ее мотивация в данном деле заключается в защите своих интересов. В свою очередь позиция королевства состоит в том, что суд округа Колумбия не должен подтверждать арбитражное решение против РФ, учитывая параллельный процесс в Нидерландах.

В прошлом году судья федерального суда округа Колумбия Берил Хауэлл приняла решение приостановить рассмотрение этого дела в Вашингтоне до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге.

Верховный суд Нидерландов может вынести решение по делу ЮКОСа 24 сентября, сообщил в апреле ТАСС официальный представитель инстанции Теа Тьердема. Ранее было опубликовано заключение генерального прокурора Пола Власа, в котором он рекомендует отклонить кассационную жалобу РФ и тем самым оставить в силе арбитражное решение о выплате Москвой более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В ответ на это в Минюсте РФ выразили надежду, что Верховный суд Нидерландов критически оценит позицию прокурора и примет взвешенное и обоснованное решение по российской кассационной жалобе, соответствующее основам международного права.

Дело ЮКОСа

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Это решение было обжаловано в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае 2020 года стало известно, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.

Слушания по делу прошли в Верховном суде Нидерландов 5 февраля. Тогда адвокаты, представляющие российскую сторону, заявили, что арбитражные решения о выплате более $50 млрд должны быть отменены. Один из основных аргументов РФ заключается в том, что арбитражная оговорка (то есть сама возможность создания международного арбитража), содержащаяся в Договоре к Энергетической хартии, не могла применяться, поскольку РФ не ратифицировала этот международный договор. В свою очередь адвокаты бывших акционеров ЮКОСа заявили о необходимости сохранения в силе решения апелляционного суда Гааги.